Il Comitato Genitori di Castelvetrano comunica, che su sollecitazione dei genitori associati ha prodotto un informativa in merito alle procedure da adottare per l’iscrizione dei propri figli a scuola. L’informativa ha preso come fonte le informazioni presenti sul sito del MIUR. Tutti i genitori per maggiori informazioni e/o chiarimenti sull’iscrizione possono scaricare (dal link presente nell’informativa ) la circolare ministeriale di rifermento.

Le iscrizioni scolastiche per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria (scuola elementare)

e per la secondaria di primo grado (scuola media) sono aperte dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020

alle ore 20.00 del 31.1.2020.