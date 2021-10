ASCOLTA L'ARTICOLO

Al termine della prima fase, avviata ad aprile 2021, e costituita da incontri telematici nell’attesa dell’auspicato ritorno ad una fase di normalità consentita dalla campagna vaccinale anticovid, la Associazione Teatro Libero ha potuto mettere a tema – in partnership con il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo – la fase esecutiva del progetto legalità 2020 “Volere ê dovere”, insieme agli studenti maturandi dei quattro licei Castelvetranesi e con le quinte classi del III Circolo Didattico Bonsignore di Mazara del Vallo. Un calendario fittissimo di incontri dal vivo e di podcast, di conferenze, meeting e realizzazioni di storyboard per la realizzazione di uno short movie. Gli studenti liceali, grazie alla efficace rete tra associazione e istituzioni scolastiche, sono già, dalla ripresa delle lezioni, coinvolti in seminari di approfondimento filosofico antropologico sulla Costituzione e sul tema della Cittadinanza Attiva. Inoltre fruiranno di podcast prodotti appositamente per loro da esperti giuridici sul tema della “omissione”. Potranno fare esperienza di diritti e doveri nella diversabilità e della disabilità, tramite un meeting con l’Associazione Abilmente Uniti Onlus, partner del progetto. E infine confrontarsi con Istituzioni della magistratura, insigni accademici e personaggi del mondo del giornalismo che hanno fatto della Legalità e della Giustizia la loro stella polare. I più piccoli del III Circolo invece, produrranno gli storyboard e le scenografie di ambientazione per scrivere e realizzare uno short movie su Peppino Impastato. Tutti si incontreranno, in parte virtualmente, in parte in presenza, nel convegno finale che si svolgerà a dicembre p.v. Un ricco programma che sostanzia un lavoro meticoloso e radicato, non occasionale né episodico, che la Associazione presieduta da Giacomo Bonagiuso ormai svolge da un decennio a contatto con il mondo della scuola. “Poter contare su ospiti come il Procuratore Salvatore Vella, o accademici come il prof. Daniele Ignazio Tardia; poter mettere in rete quattro licei e una scuola primaria, in due città, Castelvetrano e Mazara del Vallo, per tessere il filo di un rapporto tra generazioni alla luce della cultura della legalità, è per noi motivo di vanto. Sappiamo di rappresentare coi nostri progetti sul campo l’Istituzione Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, che tramite noi, tramite le nostre attività arriva alla mente e al cuore dei giovani e ne sentiamo alto il prestigio” – dice Giacomo Bonagiuso. “Ringrazio tutti i docenti, i dirigenti, gli alunni senza i quali non si potrebbe realizzare un progetto così vasto e capillare. Ringrazio gli avvocati Francesca Fontana e Fabrizio Torre, il videomaker Benito Frazzetta, la makeup artist Anna Barbaresi, la Pedago, il giornalista Giacomo Di Girolamo, il prof. Daniele Tardia e il Procuratore Salvatore Vella“.

