Da domani 16 ottobre 2020 siciliansays, la nota pagina Instagram forte in tutto il territorio nazionale, approda su Radio Time, storica emittente palermitana ben capillarizzata in Sicilia, che da quest’anno è diventata a tutti gli effetti regionale, grazie all’accensione del canale tv.

Ogni venerdi, durante il Caponetto Show, il morning show condotto da Gioacchino Caponetto, Fabiola Donati e Vittorio Ferrigno, in onda dalle 8.00 alle 10.30, sarà presente la rubrica fissa co-prodotta chiamata “Sicilian Time”, una vera e propria lezione di inglese per i siciliani…alla maniera di siciliansays!

Ironia, comicità, risate, e l’arte di non prendersi troppo sul serio…questi gli ingredienti vincenti di questa grande collaborazione tra Radio Time e siciliansays,, che in maniera sinergica vivrà su diversi canali: in radio, in tv sul canale 91 e 591 hd, sul sito radiotime.it, e sui canali social dell’emittente e di siciliansays. Sicilian Time, le lezioni di inglese che avreste sempre voluto prendere!