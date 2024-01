Si è aperto oggi pomeriggio dinnanzi il Tribunale di Marsala, presieduto da Vito Marcello Saladino, il processo a carico di Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello che ha prescritto le ricette mediche ad Andrea Bonafede, prestanome di Matteo Messina Denaro. Tumbarello è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e falso in atti pubblici. A rappresentare l’accusa è il pm della Dda Gianluca De Leo, mentre a difendere Tumbarello sono gli avvocati Gioacchino Sbacchi e Giuseppe Pantaleo. A inizio udienza, hanno ribadito la richiesta di costituzione di parte civile l’Ordine dei medici della provincia di Trapani, alcune associazioni antimafia, i Comuni di Campobello di Mazara e di Castelvetrano. La difesa di Tumbarello – che oggi era presente in aula – si è opposta a tutte le richieste di parte civile, tranne che per il Comune di Campobello di Mazara. Sull’eccezione difensiva il Tribunale di Marsala deciderà il 12 febbraio.

AUTORE. Redazione