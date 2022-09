ASCOLTA L'ARTICOLO

Con grande entusiasmo anche quest’anno prende al via il Concorso “Una sardina in mostra” giunto alla sua IV Edizione, che vede i ragazzi delle classi quinte coinvolti nella realizzazione di splendidi elaborati.

Dal giorno 01/09/2022 si sono aperte le iscrizioni sul sito www.sarduzzafest.it alla sezione concorsi: “UNA SARDINA IN MOSTRA” https://sarduzzafest.it/concorso/ – SCHEDA ISCRIZIONE AL CONCORSO. Qui sarà possibile compilare il form d’iscrizione entro e non oltre il 30/09/2022.

Il concorso è rivolto ai bambini dai 9 ai 10 anni e frequentanti le V classi degli Istituti primari di Castelvetrano e comuni limitrofi appartenenti alla Valle del Belice.

La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di elaborati, lavori grafici, fotografici, o documenti video utilizzando le tecniche preferite.

Ogni elaborato sarà catalogato in base alle 4 sezioni previste:

• Elaborati contenenti testo ed immagini;

• Sezioni arti grafiche (disegni, sculture, ecc.);

• Sezione Foto;

• Sezione video e musica.

Tutti gli elaborati presentati, secondo la tecnica prescelta, dovranno tendere a mettere in evidenza (PENA L’ESCLUSIONE) solamente una delle 3 tematiche del concorso di seguito riportate:

• La valorizzazione dell’aspetto storico e delle tradizioni legate alla sardina (territorio di Marinella di Selinunte, marineria, antichi mestieri) (Es. Ricerche storiche, raccolta di immagini, disegni a tema ed altre composizioni grafiche, raccolta di testi di canzoni e poesie rilevate direttamente dai pescatori, raccolta di canzoni della tradizione popolare, ecc.);

• La valorizzazione degli aspetti legati all’importanza della Sardina come alimento, anche in rapporto con i canoni della dieta mediterranea (Es. documenti e studi, testimonianze, interviste, disegni a tema ed altre composizioni grafiche, ecc.);

• La valorizzazione della figura del pescatore, attraverso il racconto e/o la illustrazione del suo lavoro e/o degli attrezzi e/o delle metodologie di pesca (dipinti, foto, interviste, documentari e cortometraggi, canzoni legate alla marineria locale, ecc.).

Tutti gli elaborati dovranno essere originali e unici nel loro genere e pertinenti con il tema del concorso.

E’ ammessa ed auspicata la partecipazione anche dei genitori, i quali, in particolare, potranno partecipare (senza sostituirsi ai bambini) fornendo esclusivo supporto tecnico e metodologico in relazione alla tipologia di tecnica di presentazione dell’elaborato, scelta dal bambino (Es. Realizzazione di foto, creazione e/o rappresentazione di un brano musicale, riprese audio/video, montaggi audio/video, scrittura poesie, organizzazione elaborato di testo, partecipazione al filmato, ecc.).

Per ulteriori dettagli consultare il Regolamento del Concorso sul sito www.sarduzzafest.it alla sezione concorsi “UNA SARDINA IN MOSTRA” https://sarduzzafest.it/concorso/ – sezione SCARICA IL REGOLAMENTO.

Si ringrazia per la collaborazione le scuole primarie di primo grado che hanno già aderito e tutte quelle che aderiranno, con la partecipazione dei loro alunni, al Concorso “Una Sardina in Mostra”.

Vi invitiamo a partecipare numerosi anche quest’anno!

