Si svolgerà sabato 13 maggio, presso la spiaggia di Alcamo Marina, il 1° Trofeo Memorial Salvatore Parisi. L’iniziativa è organizzata dalla società di pesca sportiva “Polisportiva Libertas Castelvetrano”, guidata da Giovanni Ingrasciotta e Gianvito Mobile, ha voluto rendere omaggio all’amico, nonché ex tesserato, Salvatore Parisi organizzando un Trofeo di pesca sportiva al quale parteciperanno diverse società provenienti da tutta la Sicilia.

“Questa che ci prepariamo a vivere è la prima edizione – commenta Stefano Scaduto, tra gli organizzatori del Trofeo – e siamo dispiaciuti per aver dovuto spostare la manifestazione ad Alcamo Marina, ma le condizioni meteorologiche avverse previste per questo fine settimana ci hanno costretto ad abbandonare la spiaggia di Tre Fontane per poter comunque garantire la riuscita dell’evento. Sono attesi circa un centinaio di partecipanti e questo ci fa ben sperare. Salvatore era un carissimo amico, prima che ottimo pescatore, ed è per questo motivo che tutti noi della “Polisportiva Libertas Castelvetrano” desideriamo ricordarlo così“.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione al Memorial “Salvatore Parisi” è possibile rivolgersi a questi contatti:

Gianvito Mobile 3478480103

Vincenzo Di Maio 3401678942

Stefano Scaduto 3208534212

Giuseppe Gallo 3292887043

AUTORE. Giacomo Moceri