Al via i lavori per la realizzazione di un nuovo Parco Giochi per bambini a Castelvetrano. Ad un anno di distanza dall’avvio della raccolta fondi tramite la piattaforma gofundme, le circa 200 persone che hanno aderito al progetto “Amiamo Castelvetrano” stanno finalmente per toccare con mano la nuova area giochi dove i bambini potranno confrontarsi, socializzare e condividere. Un servizio tanto atteso dalla comunità e che ha preso vita solo grazie alla determinazione di alcuni genitori che hanno promosso l’iniziativa. I lavori dovrebbero durare un paio di giorni.

Ad occuparsi della realizzazione, una ditta della provincia di Trento specializzata della realizzazione di parchi giochi per bambini. Lo spazio precedentemente bonificato da un volontario, si colloca in un’area verde comunale che lungo la Via Tommaso Lucentini, nelle immediate vicinanze del campo alternativo “Franco Lombardo” affidato all’Asd Polisportiva Aurora di Castelvetrano che ha manifestato l’intenzione di collaborare per garantire sicurezza e decoro al parco giochi. Alla somma raccolta tramite la piattaforma online di circa 5000€ si sono aggiunti altri contributi di liberi cittadini ed attività locali.

AUTORE. Patrizia Vivona