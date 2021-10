ASCOLTA L'ARTICOLO

Vuoi diventare arbitro di pallavolo? E’ il momento giusto. La Federazione Italiana Pallavolo unitamente al presidente del Comitato Territoriale FIPAV di Trapani, dott. Occhipinti Filippo, ed al responsabile territoriale settore arbitri, dott. Lonardo Diego, ha indetto per la stagione 2021-2022 il corso arbitri.

Il corso è gratuito e verrà svolto quasi interamente da remoto. La partecipazione è aperta a uomini e donne di età compresa tra 16 e 54 anni. È un corso federale, valido per essere convertito in ore di alternanza scuola-lavoro e per l’attribuzione dei crediti scolastici.

All’Arbitro sono riconosciuti, per ogni partita, un compenso per la direzione di gara ed il rimborso delle spese sostenute. Le iscrizioni si chiudono il 19/10/2021.

Per maggiori informazioni contattaci all’indirizzo di posta elettronica arbitri.fipavtrapani@gmail.com, oppure al numero +39 3334922653.

AUTORE. Redazione