Si chiama ‘Autunno d’autore’, la rassegna letteraria organizzata dall’Amministrazione Comunale di Partanna nell’ex Chiesa di Santa Lucia, per i mesi di novembre e dicembre, con otto appuntamenti tutti in programma alle ore 18. L’iniziativa, che si avvale della collaborazione delle associazioni del territorio, prenderà il via venerdì 11 novembre e si concluderà il 4 dicembre.

“La nostra città vanta un pubblico attento, fidelizzato e interessato agli appuntamenti culturali che periodicamente organizziamo – dicono il sindaco Nicolò Catania e l’assessore alle politiche culturali Noemi Maggio – così come la nostra Amministrazione ha sempre voluto privilegiare i talenti e le voci culturali del territorio. Con ‘Autunno d’autore’ daremo spazio alla narrativa e alla poesia per condividere momenti di riflessione in luoghi della città che verranno valorizzati. Un grazie va alle associazioni che puntualmente offrono la loro collaborazione e il loro sostegno alle iniziative della città”.