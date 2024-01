Il tema della Rivista per quest’anno è ispirato al film d’animazione “Nightmare before Christmas” di Tim Burton, una scelta che promette di immergere il pubblico in un mondo di magia, mistero e suggestione. Guidati dalla regia di Joseph Gandolfo e dalle coreografie di Eleonora Rizzo, gli studenti del “Pantaleo” daranno vita a uno spettacolo indimenticabile, coadiuvati dal talento del vocal coach Monia Grassa, in collaborazione con lo studio di registrazione di Gaspare Federico. A rendere il tutto visivamente straordinario saranno i costumi e le scenografie curate da Chiara Gandolfo.

L’invito è aperto a tutti gli appassionati di teatro e a coloro che desiderano immergersi in un’esperienza unica e coinvolgente.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile visitare il profilo Instagram @comitato_pantaleo. Preparatevi a vivere la magia della 61^ edizione della Rivista del Liceo Classico “G. Pantaleo” – un evento che unisce passione, talento e tradizione in una performance da non perdere.