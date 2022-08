Gran finale di stagione, stasera, al teatro “Franco Franchi-Ciccio Ingrassia” di Triscina. Alle 21,15 andrà in scena “E dopo il buio la luce”. Sul palco Dario Veca, conosciuto sia per i suoi esilaranti spettacoli che per le trasmissioni che conduce su PrimaRadio ma anche Anna Gelsomino che interpreterà la straordinaria chiromante che legge le carte e il palmo delle mani a politici e potenti sbeffeggiandoli con ironia. Spazio alla musica con la band “Anima mundi”, formata da Vito Ferrantello, Giacomo Inzirillo, Luciano Mistretta, Nicola Santangelo e Salvino Telari.