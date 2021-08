Nuovo appuntamento domani, mercoledì 18 agosto, con la quarta edizione del «Sikano fest», la rassegna di libri, teatro e musica organizzata dal Comune di Santa Ninfa con il supporto di vari enti, tra i quali la Rete museale e naturale belicina e la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa». Quest’anno il tema della kermesse è «Sicilia: partenze, approdi, ripartenze».

Alle 21,30, al castello di Rampinzeri, tocca al teatro. In scena ci sarà Paolo D’Anna (nella foto), con il suo monologo «Caravaggio, un genio ribelle». «Quella di Caravaggio – spiega D’Anna – è una storia fatta di luci ed ombre, come se fosse venuta fuori da uno dei suoi celebri dipinti, in cui la luce pare lotti contro il buio».

A seguire, una degustazione di vini del territorio. Dalle 18 alle 20 sarà possibile visitare il museo della preistoria; dalle 20 alle 22, invece, il centro «Esplora-Ambiente» della Riserva naturale gestita da Legambiente.

A chiudere il «Sikano fest» 2021 sarà, il 25 agosto, la scrittrice Catena Fiorello, che presenterà il suo ultimo romanzo, «Amuri».

Per informazioni e visite guidate si può chiamare il Comune di Santa Ninfa (0924.992202), la Riserva naturale «Grotta di Santa Ninfa» (329.8620473), il museo della preistoria (349.4034740) o il museo dell’emigrazione (348.7986719).