La Compagnia Marino Ferracane con il Comune di Castelvetrano, al Teatro Selinus sabato 25 settembre 2021 alle ore 20 organizza la presentazione del libro “Tetralogia del dissenno” di Rino Marino per i tipi di Editoria & Spettacolo. La mia impressione è che Rino Marino introduca, al di là di Beckett, con un gesto che è insieme di superamento e di riedizione dell’antico, l’esperienza di conoscenza, di meditazione, di sapienza, del teatro migliore e più alto, a partire dalla tragedia greca per arrivare almeno a Pirandello e Bernhard, passando ovviamente per Shakespeare, Luigi Lo Cascio. Alla presentazione interverrà l’autore con l’attore Fabrizio Ferracane, la curatrice Vincenza Di Vita, studioso e critico teatrale, insieme a Rosario Marco Atria, filologo e italianista. Verranno letti dei brani dal libro, pubblicato nel 2020, con una lunga prefazione firmata da Luigi Lo Cascio e un contributo conclusivo di Giusi Arimatea.

Il libro è disponibile al link https://www.editoriaespettacolo.com/prodotto/tetralogia-del-dissenno/

