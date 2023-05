«A “Codici” è stato chiesto un intervento per la presentazione di un eventuale proposta di legge per consentire ai singoli cittadini o alla comunità di tutelarsi per il danno subito da questi attacchi ingiustificati che danneggiano gravemente il tessuto sociale, economico e culturale della collettività», ha detto ancora Crimi. Al convegno sono intervenuti anche Mariella Cardinale, volontario di Croce Rossa e Serafina Di Rosa, funzionario del Comune. Cardinale ha raccontato l’impegno dei volontari a favore dei giovani, dell’assistenza ai vulnerabili, come migranti, ammalati o famiglie bisognose. La dottoressa Di Rosa, invece, ha illustrato i percorsi per la promozione del territorio che ha messo in atto l’Amministrazione comunale.