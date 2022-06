L’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara ha vinto il primo premio alla Fiera delle innovazioni, evento conclusivo del progetto “Reti collaborative e per didattiche innovative”, del quale il Campus “Leonardo Da Vinci” di Umbertide (Perugia) è istituto capofila. La cerimonia si è svolta in presenza proprio al Campus in Umbria. L’Istituto di Campobello ha partecipato con la classe III D: gli studenti hanno realizzato dei modellini di tre centrali elettriche (solare, idroelettrica ed eolica) e un modellino di una piccola città con una rete di pubblicazione illuminazione a led. La classe ha vinto per la sezione Tinkering/Making. Gli studenti sono stati seguiti nel progetto dai docenti: Antonella Ognibene, Salvatore Ippolito e l’intero Consiglio di classe (coordinato da Rosaria Capo).