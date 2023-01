ASCOLTA L'ARTICOLO

La paura che campeggia tra i pescatori di Marinella di Selinunte è quella che, nel giro di qualche mese, il porticciolo si possa nuovamente riempire di posidonia. Ecco perché Giacomo Russo, portavoce dei pescatori, è pronto per chiedere un incontro col nuovo Assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò per illustrargli l’attuale situazione del porticciolo di Selinunte. «I lavori sono stati lasciati incompleti e la posidonia sta nuovamente invadendo la zona ovest del porticciolo», spiega Giacomo Russo. I pescatori di Selinunte ricordano bene gli impegni presi dall’ex Presidente della Regione Nello Musumeci, oggi Ministro del sud. Fu proprio Musumeci a parlare di nuovo porto per Selinunte. «Bisogna rispettare gli impegni presi e non violare il diritto dei lavoratori – dice Russo – bisogna potenziare la struttura per risolvere questo incubo della posidonia che si presenta ogni anno».

I lavori al porto di Marinella di Selinunte non sono, comunque, ancora completi: è andato distrutto lo scivolo per l’imbarco dei disabili sulle barche, manca l’illuminazione, ci sono le colonnine per luce e acqua ma non sono state allacciate e poi non è stato più attivato il distributore di gasolio. «Vogliamo incontrare il nuovo Assessore per illustrargli la situazione che viviamo – spiega Russo – e per capire quale progettualità concreta vuole mettere in atto la Regione per il nostro porto».

AUTORE. Redazione