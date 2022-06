“Canti e cunti di la me terra” è lo spettacolo che ha visto protagonisti gli alunni del plesso “Nino Atria” dell’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano. L’iniziativa è l’epilogo di un percorso vissuto durante tutto l’anno dagli alunni per conoscere le tradizioni siciliane, imparare le espressioni dialettali, scoprire il patrimonio culturale del proprio territorio per ritrovare le proprie radici.

«Sentirsi parte integrante di un luogo e della sua storia, cittadini consapevoli e responsabili, protagonisti non occasionali nella salvaguardia dei propri valori, della propria cultura e delle proprie tradizioni è un obiettivo primario della nostra scuola», hanno ribadito le insegnanti. «Quest’evento ha rappresentato molto per il nostro istituto non solo per l’aspetto didattico e formativo ma anche per quello relazionale», hanno detto ancora le insegnanti.