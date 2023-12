Durante il mese di dicembre l’ ”ATTESA” del Natale spinge ad accendere la fiaccola dell’aiuto reciproco la cui luce è indispensabile per affrontare la vita con amicizia, lealtà e fiducia. Luogo privilegiato per sviluppare tali sentimenti, è la Scuola, dove i giovani, dai più piccini ai più grandi, si incontrano, si confrontano e imparano a rispettarsi reciprocamente.

Da diversi anni il nostro Istituto promuove la cultura del “dare” e della “reciprocità” attraverso il Progetto “Educare alla Pace e alla Solidarietà”, che prevede la partecipazione ad iniziative benefiche proposte di volta in volta dal territorio e da Enti accreditati. L’iniziativa ha interessato l’intero periodo di Avvento, con un duplice obiettivo: ritrovare il vero spirito del Natale, aiutando chi si trova in difficoltà e permettere ai bambini di conoscere realtà diverse dalla propria, più complesse e meno confortevoli.

Con grande prontezza la Scuola ha aderito alla Campagna nazionale AIL , a favore della ricerca per combattere i tumori del sangue e alla Campagna di Natale “Facciamoli diventari grandi, INSIEME” della Fondazione TELETHON, per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.

Nell’ottica di un aiuto concreto alla Comunità, la Scuola dell’infanzia del Plesso Benedetto Croce ha scelto di impegnarsi in prima linea organizzando una raccolta alimentare solidale, alla quale gli alunni, le famiglie, i docenti e il personale scolastico hanno aderito con generosità, magnanimità e gioia, dando prova di una grande bontà d’animo, con il desiderio di voler dare il loro sostegno a quelle famiglie che in questo momento stanno vivendo delle situazioni problematiche.

Inoltre i percorsi a tema svolti dai bambini della scuola dell’infanzia e le rappresentazioni natalizie che hanno coinvolto gli alunni della scuola primaria non hanno esaurito il loro compito in un’esibizione, ma sono diventati immensi contenitori di significati, simboli, idee, suggerimenti, principi, modelli di comportamenti. I temi trattati si sono ispirati ai valori della Pace, della Solidarietà, della Famiglia, dell’Inclusione sociale, dell’Accoglienza, del Rispetto per il prossimo, dell’Amore che unisce i popoli della Terra.

Gli alunni hanno preso coscienza delle situazioni di difficoltà e hanno agito, per quanto loro possibile, in modo da promuovere il benessere dell’altro. Atteggiamento che ha consentito di far vivere lo studio dell’educazione civica nella realtà e nella vita di ogni giorno.

Si ringraziano le Famiglie per il prezioso contributo. Sono queste occasioni preziose per vivere il vero spirito di Natale.

