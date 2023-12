Sotto gli occhi curiosi e felici dei bambini che frequentano il plesso scolastico di Marinella di Selinunte, stamattina sono state liberate due poiane all’interno del Parco archeologico di Selinunte. L’iniziativa si è svolta in collaborazione tra la direzione del Parco, il Corpo Forestale e la Lipu che a Ficuzza gestisce il centro di recupero della fauna selvatica. Questi due esemplari di poiane erano stati recuperati sul territorio di Castelvetrano: una era stata trovata ferita, un’altra, invece, avvelenata. Grazie all’interno degli operatori della Forestale i due rapaci sono stati trasportati al centro di Ficuzza dove sono stati assistiti per alcuni mesi. Oggi la liberazione all’ombra dei templi, con bambini e adulti curiosi e felici di vedere volare in libertà le due poiane.

AUTORE. Redazione