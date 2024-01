La prima domenica gratuita dell’anno al parco archeologico di Selinunte cadrà nel prossimo fine settimana, il 7 gennaio . E se si vuole provare un’esperienza e un percorso diverso, ecco pronte le bici per un avvincente archeo-bike tra le rovine dei templi. Sempre domenica ma alle 10.30 è in programma anche un laboratorio alla scoperta delle monete utilizzate per gli scambi commerciali nell’antica Selinunte: i piccoli partecipanti, con l’aiuto dell’archeologo di CoopCulture, scopriranno i simboli impressi ed il loro significato. Quindi ciascun bambino realizzerà una moneta (che poi si porterà a casa) tramite la tecnica antica dello sbalzo, molto semplice e d’effetto, perché permette di ottenere immagini in rilievo, dando l’idea della tridimensionalità.

Info e biglietti: www.coopculture.it

