Il beach volley regionale a Tre Fontane. Si è concluso domenica al lido “Monnalisa beach” il campionato siciliano targato Fipav Sicilia. La tappa “master”, la sesta e ultima del circuito, organizzata in collaborazione con la “Gesancom Fly Volley Marsala” ha assegnato i titoli di campioni regionali maschili e femminili. Uno spettacolo di sport e musica sui tre campi allestiti proprio a fianco il lido, le partite in notturna e il pubblico delle grandi occasioni hanno animato per due giorni la spiaggia di Tre Fontane, grazie all’impegno dell’imprenditore Mauro Cudia. La classifica finale della tappa “master” ha visto vincitori: Lombardo-Caracci (1°), La Rosa-Garofalo (2°), Andronico-Andronico (3°), Ficosecco-Arezzo (4°) per la le squadri maschili. Per le femminili: Moltrasio-Moneta (1°), Leggio-Angilletta (2°), Zamagni-Foscari (3°) e Braccioni-Creaco (4°). Alla premiazione sono stati presenti, tra gli altri, Speranza Maiello, consigliera con delega al beach della Fipav Sicilia e della consigliera Rossana Giacalone, delegata per i grandi eventi. C’era anche il Presidente regionale Fipav Nino Di Giacomo e quello provinciale Filippo Occhipinti. Il Comune di Campobello ha concesso solamente il patrocinio gratuito.