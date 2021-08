Grande attesa per la prima edizione del “Beach Volley Fest” di Tre Fontane. E’ fissato infatti per mercoledì 10 agosto l’inizio della manifestazione sportiva organizzato dalla Fly Volley Marsala in collaborazione con il Monnalisa Beach. Dopo il grande successo del LEDWALL per la finale degli Europei 2020, lo staff del noto lido sul lungomare est ella borgata, è pronto ad accogliere atleti ed appassionati di sport da tutta la Sicilia sempre con la massima attenzione contro la diffusione del Coronaviurs. Sarà infatti rispettato il distanziamento sociale e tutte le misure previste dalla normativa.

Due giorni di sport (10-11 agosto) fortemente voluti dai titolari del Monnalisa Beach. Lo sport all’aperto, il relax in spiaggia ed il buon cibo hanno infatti da sempre caratterizzato lo stabilimento balneare sul lungomare della borgata di Campobello di Mazara. L’intento della manifestazione non è solo di tipo sportivo, ma anche e soprattutto di tipo relazionale e sociale. Lo sport è lo strumento più genuino per riprendere in mano la nostra vita quotidiana e i nostri veri e sinceri rapporti umani, dopo mesi davvero difficili.

Il torneo è aperto a tutti gli sportivi con formula 3×3 free, sarà quindi possibile giocare con 2 giocatrici o con 2 giocatori. Al torneo sono stati invitati a partecipare tantissimi pallavolisti da tutta la Sicilia. Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 8 agosto. Tutte le informazioni presso il lido o chiamando il numero 3423336823. RMC 101 sarà media partner dell’evento.