ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 21 luglio alle ore 19,00 al Momentum Bio Resort s’inaugura la mostra ‘Storie oniriche di materie’ di Sergio La Barbera a cura di Giuseppe Maiorana. La mostra è organizzata in collaborazione con l’Associazione Selinunte Cunta e Canta e la Rete Museale e Naturale Belicina e sarà visibile al pubblico dal 22 luglio al 5 settembre, tutti i giorni, dalle 10 alle 21.

Sergio La Barbera nasce a Palermo il 16/05/1997. Si diploma al liceo artistico Renato Guttuso di Bagheria e successivamente consegue il diploma accademico come maestro d’arte al triennio in pittura all’Accademia di belle Arti di Palermo e in seguito ottiene il diploma accademico al biennio specialistico in pittura. Ha partecipato alle mostre collettive “Polizzi arte contemporanea” del 2021 a Polizzi Generosa a cura di Doriana Bruccoleri, la collettiva “Cantieri in corso” del 2022 a Palermo a cura di Gianna Di Piazza e la collettiva “Codici” del 2022 a Monreale a cura di Ilaria Cascino. Nel 2023 è stato selezionato dall’ associazione “Amigos de Europa” per realizzare un murales a Cortes De La Frontera, Malaga. “Gli artisti”, – dice Giuseppe Maiorana – “così come ricerca anche La Barbera, spesso si ispirano ai loro sogni e li trasformano in narrazioni artistiche che catturano l’essenza dell’inconscio umano.

Attraverso la rappresentazione di mondi fantastici, personaggi reali e non, simboli enigmatici o immagini surreali, l’arte si apre ad un universo di possibilità al di là del razionale e non del tangibile. L’incontro tra le diverse materie e l’onirico crea, così, un terreno fertile per esplorare sé stessi, l’essere umano e la sua relazione con il mondo che lo circonda. L’artista, conseguentemente, diventa il ponte tra il visibile e l’invisibile, il concreto e l’astratto. Così La Barbera attraverso i suoi lavori, ci invita a esplorare l’ignoto e ad abbracciare la bellezza e la complessità delle nostre esperienze interiori. Questa perfetta combinazione tra materia ed onirico ci invita a riflettere sulla natura della realtà stessa.”

AUTORE. Redazione