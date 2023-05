ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 19 maggio alle ore 19,00 al Momentum Bio Resort s’inaugura la personale dell’artista Isabella Sassano. La mostra è organizzata in collaborazione con l’Associazione Selinunte Cunta e Canta. Nata a Uranium City il 13/10/1967 e cresciuta a Montreal in Canada da mamma veneziana e padre friulano, la sua passione per i viaggi la porta numerose volte fra il Nord America e l’Italia tra la fine degli anni ‘80 e gli inizi degli anni ’90 e per poi stabilirsi definitivamente in Sicilia a Partinico.

Ispirata da bambina da un contesto stimolante come i colori spesso trovati nella natura canadese ma anche sulla tavolozza di suo padre artista, Isabella negli ultimi anni frequenta l’Associazione Artemisia di Padova e riprende il pennello in mano per colorare le sue tele con i volti che rispecchiano le sue esperienze e sfumature di vita. In questa mostra si presentano una serie di lavori pittorici, perlopiù opere di vario formato, che spaziano dalla ricerca figurativa del ritratto, sino ad arrivare a lavori più recenti di matrice paesaggistica, raffigurati con notevole tratto stilistico, forti di un linguaggio impregnato della multiculturalità canadese e delle diversità linguistiche e culturali del suo background. La mostra sarà visibile al pubblico dal 1 maggio al 30 giugno, tutti i giorni, dalle 10 alle 21.

AUTORE. Redazione