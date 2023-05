ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Momentum bio-resort di Selinunte è pronto per ospitare un torneo di Tennis di una delle più prestigiose community di principianti e praticanti del tennis e del padel, la STTEP. Una realtà che nasce con l’obiettivo di creare un vero valore aggiunto da mettere a disposizione di chiunque ne voglia far parte creando una nuova “CASA” che permetta agli appassionati di incontrarsi per condividere nuove esperienze.

Un team composto da professionisti del settore che hanno unito le loro forze per creare un’esperienza indimenticabile per tutti coloro che condividono la passione per queste due discipline. L’evento organizzato al Momentum fa parte del circuito STTEP Tennis. Verrà disputata una tappa di grado TEN con montepremi di 50.000 STTEP coin per i vincitori.

I tabelloni in gara saranno di singolare maschile e femminile e di doppio maschile, femminile e misto. Saranno previsti anche tabelloni per gli over 50 e 60. La formula di gioco con long set ai 9 games renderà i match molto avvincenti.

“Il tennis non è solo una disciplina sportiva -precisano gli organizzatori – ma anche uno stile di vita sano e attivo. Il nostro obiettivo è quello di promuovere questo concetto e di incoraggiare tutti a prenderne parte. Siamo impegnati a fornire un ambiente accogliente e amichevole, dove ognuno possa sentirsi a proprio agio e divertirsi al massimo insieme ai propri amici. Per questo scegliamo location come il MOMENTUM, dove i nostri valori vengono rappresentati nella massima espressione”

AUTORE. Redazione