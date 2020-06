Anche quest’anno continua la collaborazione tra L’associazione Selinunte Cunta e Canta e il Momentum bio resort. All’interno del prestigioso albergo verranno organizzate mostre d’arte contemporanea aperte anche al pubblico.

Questa sinergia scaturisce dal desiderio della prestigiosa struttura turistica di essere aperta al territorio ed essere punto di incontro e scambio non solo per i propri clienti ma anche per gli abitanti del territorio. Quest’anno gli ospiti sono il fotografo Alessandro Di Giugno e il pittore Giuseppe Livio. Gli artisti sono stati selezionati dall’Associazione che ha sede a Selinunte ed è impegnata ormai da anni nel territorio, con lo scopo di far conoscere al pubblico il panorama dell’Arte contemporanea in Sicilia duemila anni dopo i templi di Selinunte.

Si inizia venerdì 26 giugno con l’inaugurazione della mostra “Piccola Antologica” di Alessandro Di Giugno. Nel rispetto delle disposizioni anti-covid, alle ore 19:00 saranno presentate le opere dell’artista. L’accesso è libero anche agli ospiti che non alloggiano nella struttura. Sarà presente anche una rappresentazione del Comune di Castelvetrano ed il critico d’arte Salvo Ferlito, che ha commentato così il progetto artistico: “Immagini apparentemente slegate, magari pure contraddittorie, e tuttavia tenacemente connesse fra di loro da un filo logico e diacronico che ne fa tessere d’un mosaico che si compone coerentemente in un unico insieme stilistico e narrativo”

Per info. 0924 941046 | www.momentumresort.com