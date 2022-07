ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 15 luglio alle ore 19,30 al Momentum Bio Resort s’inaugura la personale dell’artista Roberto Fontana. La mostra, organizzata in collaborazione con l’Associazione Selinunte Cunta e Canta, è ideata e curata da Salvo Ferlito che sarà presente all’inaugurazione. Questa mostra presenta una serie di lavori pittorici, tutte perlopiù opere di piccolo formato, che spaziano dalla ricerca figurativa del corpo e dell’autoritratto, sino ad arrivare a lavori più recenti di matrice paesaggistica, raffigurati con notevole coerenza tematica e stilistica. Forti di un linguaggio impregnato di venature espressioniste , in cui si mescolano le suggestioni “nordiche” mutuate da Nolde, Kirchner e Munch, insieme agli spunti offerti dagli inglesi Bacon, Freud e Hockney, ed ai diretti insegnamenti dell’azionista viennese Hemann Nitsch, i dipinti di Roberto Fontana hanno dunque impaginato un impressionante “casellario” di singole tipologie di disagio e di squilibrio psico-corporale, non limitandosi ad una semplice elencazione di natura puramente “tassonomica”, ma procedendo nel senso dell’acuto approfondimento d’ogni singolo caso esaminato, per farne un doveroso riferimento ai fini della piena comprensione delle cinetiche destabilizzanti di cui è preda l’intero corpo sociale.

La mostra sarà visitabile dal 15 luglio al 20 agosto, tutti i giorni, dalle 10 alle 21.

AUTORE. Redazione