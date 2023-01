ASCOLTA L'ARTICOLO

“Eureka!” Questa l’esclamazione di gioia dei ragazzi del Comitato Studentesco del Liceo Classico “G. Pantaleo” che, con coraggio e voglia di fare, sono lieti di comunicare le date e la location della Rivista 2022/23. La “Lisistrata”, infatti, verrà messa in scena presso il Cinema Marconi nelle mattine del 10, 11 e 12 gennaio 2023 per le scuole superiori della città e nelle serate del 10 e 11 gennaio 2023 per il pubblico.

Il comitato studentesco, nonostante le dimensioni ristrette del palcoscenico, che hanno comportato una modifica in extremis della commedia, ha preferito portare in scena la Rivista nella cornice della nostra città, evitando di spostarsi in comuni limitrofi.

In questi giorni si è discusso molto di questa spiacevole situazione, arrivando ad affermare che i ragazzi del Liceo Classico non sono in grado di scendere in piazza, di assentarsi da scuola, e che il tutto sia stato strumento di mera propaganda politica da parte di “Castelvetrano Giovani”, al quale va il ringraziamento del comitato studentesco per il sostegno. Non è la prima volta che i giovani, nel loro piccolo, dimostrano abnegazione nei confronti della propria città, riscontrando molteplici ostacoli!

AUTORE. Redazione