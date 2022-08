ASCOLTA L'ARTICOLO

Sport e promozione del territorio saranno protagonisti, sabato 20 e domenica 21 agosto, sulla spiaggia di Tre Fontane, presso il lido Monnalisa, dove si terrà la Finale Master del Campionato di Beach Volley Fipav Sicilia. Ventiquattro coppie maschili e 12 femminili, provenienti da tutta la Sicilia, ma non solo, si affronteranno prendendo parte ad avvincenti e spettacolari sfide che decreteranno le coppie vincitrici della competizione regionale.

La manifestazione sportiva è promossa dalla Fly Volley Marsala, in collaborazione con Gesan Com, Mc Stone Italia, Johya.it, Old Wild West e Lido Monnalisa con il patrocinio della Fipav e del Comune di Campobello di Mazara.

RMC 101, media partner dell’evento, curerà invece gli eventi musicali durante lo svolgimento del torneo.

AUTORE. Redazione