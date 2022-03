ASCOLTA L'ARTICOLO

Al Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano continua il progetto “Indipendente nel corpo e nella mente”. Stavolta i giovani studenti hanno incontrato Francesca Lo Coco, già dirigente dei Servizi sociali del Comune di Castelvetrano. Partendo dal concetto di salute come benessere psicofisico auspicabile e raggiungibile solo grazie ad un corretto stile di vita, la riflessione si è spostata sul tema dell’alimentazione e, in particolare, sull’educazione a una sana ed equilibrata nutrizione. La dottoressa Lo Coco ha ribadito che non sempre la società tutta e, in particolare, i giovani, hanno la giusta e necessaria consapevolezza: si basano su diete disordinate, ipercaloriche e ricche di grassi che, per quanto in un primo momento possano placare il senso di sazietà lusingando il palato, presentano successivamente il conto in termini di sovrappeso, obesità, salute.

La dottoressa Lo Coco ha evidenziato la pratica diffusa della dieta “fai da te”. Nell’incontro l’attenzione si è, dunque, rivolta ai disturbi del comportamento alimentare quali anoressia o bulimia, in cui si riduce piano piano la quantità di cibo fino a rifiutarlo del tutto, o a fare grandi abbuffate, per poi autoindurre il vomito. Nel dibattito è stato evidenziato il ruolo giocato dagli adulti negli ultimi anni nella costruzione di una società che, mentre si adopera verso una completa digitalizzazione, non si accorge dei pericoli che essa nasconde, investendo principalmente la fascia dei giovani. Ma anche il ruolo della scuola nel proporre e promuovere attività educative volte a sviluppare e a mettere in campo valori, condotte e abilità personali che promuovano la salute come stato di benessere psicofisico. L’attività è stata coordinata dalle docenti Gisella Parrino e Antonella Pellicane.

AUTORE. Redazione