Successo di pubblico per “Le muse”, lo spettacolo messo in scena presso l’aula magna del Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano, con gli allievi del Centro di danza e teatro diretto da Elvira Biondo e alcuni studenti del Liceo. A curare le coreografie sono state la stessa Biondo, Roy Ingoglia e Ciro Venosa. La serata è stata condotta da Bia Cusumano. Il polo liceale (del quale fa parte lo Scientifico) ha aderito al Piano delle arti, strumento proposto dal Miur per costruire percorsi volti a sviluppare competenze artistiche e creative. Grazie al Piano il Polo ha attivato tre laboratori: uno musicale, un teatrale e uno di danza.

Il saluto di fine anno accademico è stato il momento conclusivo di una collaborazione tra il Polo liceale e la scuola di danza diretta da Elvira Biondo. «La danza non è sport – ha detto la Biondo – è arte e come tale richiede passione, dedizione, impegno, fatica e rinunce. Insegna ai nostri ragazzi che non esiste bellezza senza fatica e sudore, dunque è palestra di vita».

AUTORE. Redazione