Il G55 Coworking/Fablab del Comune di Partanna si apre a nuove e importanti opportunità di sviluppo e inserimento lavorativo per i giovani, grazie all’insediamento della società “IOM Italy One Management”, che ha un team di sviluppatori in Germania, Italia, India, Dubai, Iran e Qatar. IOM propone un percorso formativo di un anno e la conseguente assunzione di cinque/dieci sviluppatori che rimarranno a lavorare all’interno del G55. La proposta è frutto di un incontro tra l’Assessore alle innovazioni tecnologiche Antonino Zinnanti e il general manager Mike Ferraro.

I partecipanti che otterranno i migliori punteggi al test d’ingresso beneficeranno di borse di studio a totale copertura del costo. Al termine del corso di formazione i discenti migliori verranno assunti a tempo indeterminato e assegnati a team composti da persone di diverse nazionalità. Il corso di inserimento professionale prenderà il via il 13 marzo, con lezioni che si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 16, tenute dai docenti Mike Ferraro e Salvatore Volturno (IT specialist). La scadenza delle iscrizioni è fissata al 28 febbraio 2023.

«Un accordo importante che testimonia ancora una volta la validità e l’importanza dell’attività svolta dal G55 a Partanna – dice il sindaco, On. Nicolò Catania – con l’obiettivo annunciato da sempre, che è quello di fornire opportunità ai nostri giovani, sempre più costretti ad andare via per realizzarsi professionalmente».

«Per noi – dice l’assessore Antonino Zinnanti – rappresenta un momento importantissimo per lo sviluppo economico e l’inserimento occupazionale per i nostri giovani, e che oltre a questo progetto a breve abbiamo in programma di presentarne altri». Per iscrizioni inviare Curriculum al seguente indirizzo email: segreteriaG55@comune.partanna.tp.it

