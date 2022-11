ASCOLTA L'ARTICOLO

Sino a venerdì 2 dicembre Open day presso l’Istituto superiore “G.B. Ferrigno-V. Accardi” di Castelvetrano. Le porte dell’Istituto rimarranno aperte agli alunni delle terze medie che vogliono visitare, accompagnati da docenti e genitori, spazi e laboratori delle due sedi dell’Istituto: in viale Roma a Castelvetrano e sul prolungamento di via Roma a Campobello di Mazara. Sarà l’occasione per conoscere i percorsi formativi proposti dall’Istituto. Ogni giorno – e sino a venerdì 2 – dalle 9 saranno visitabili i laboratori di informatica e robotica, discipline d’indirizzo, scienze integrate, lingue straniere e ceramica. Venerdì 2 dicembre, invece, alle ore 17 i docenti dell’Istituto saranno a disposizione per incontrare le famiglie degli studenti delle terze medie coinvolti nell’attività di orientamento.

AUTORE. Redazione