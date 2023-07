ASCOLTA L'ARTICOLO

«La firma di questo atto ufficiale con un saldo di cassa di 9 milioni di euro testimonia che negli anni abbiamo messo in atto una gestione amministrativa ravveduta e corretta del Comune, in buona sostanza virtuosa». Lo dice l’onorevole Nicolò Catania (FdI), già sindaco di Partanna per 10 anni, che ieri ha firmato presso il Comune il verbale di verifica straordinaria di cassa. Si tratta dell’ultimo atto del passaggio di consegne tra Catania (uscente) col nuovo sindaco Francesco Li Vigni. «Conoscendo bene quali sono oggi le problematiche di tutti i Comuni siciliani, ritengo che il nostro Comune sia uno dei più virtuosi dell’Isola – ha detto l’onorevole Catania – abbiamo lasciato alla nuova amministrazione la migliore condizione per potere amministrare nell’interesse della comunità partannese». Alla firma del verbale erano presenti lo stesso Catania, il sindaco Li Vigni, il segretario generale dell’ente Letizia Interrante, il responsabile del settore finanziario Giovanni Giambalvo e i revisori dei conti Carlo Felice Sgrò, Vincenzo Puzzangara e Massimo Pantaleo. Il saldo di cassa della tesoreria comunale è di 9.425.372,47 euro, il saldo di diritto 9.271.855,52.

AUTORE. Redazione