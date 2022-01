ASCOLTA L'ARTICOLO

Un elenco lungo che contiene anche il Comune di Castelvetrano. È quello pubblicato dal Ministero dell’Interno che erogherà contributi a 7333 Comuni, oltre le realtà della Regione Valle d’Aosta, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Regione del Friuli Venezia Giulia. A Castelvetrano saranno due le tranche di contributi che arriveranno: nel 2022 125 mila euro e nel 2023 62.500 euro, soldi che serviranno per manutenzione di strade comunali, marciapiedi e lavori di urbanizzazione. Il Comune dovrà espletare l’iter per la gara d’appalto entro il 30 luglio, data entro la quale dovranno iniziare i lavori. Il Comune riceverà l’80% della somma e poi la restante somma non appena verrà presentato al Ministero il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

AUTORE. Redazione