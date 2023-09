ASCOLTA L'ARTICOLO

Domani e giovedì la sede distaccata di Torretta Capo Granitola dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr, ospiterà un corso di formazione e addestramento sulla sicurezza del personale impegnato nelle immersioni subacquee a scopo di ricerca. Il corso, organizzato in collaborazione con l’Unità prevenzione e protezione e con il supporto dell’Unità formazione e welfare dell’ente, rappresenta un importante momento formativo anche alla luce della prossima uscita della norma tecnica specifica per la subacquea scientifica, documento a cui il Cnr sta fornendo un contributo in qualità di capofila del tavolo tecnico Uni. Scopo del corso è inquadrare i pericoli e i rischi correlati all’attività scientifica subacquea, evidenziando le corrette procedure da seguire e le misure di prevenzione e protezione da adottare, in accordo con quanto richiesto per la formazione dei lavoratori. Il programma di formazione prevede una parte teorica e una parte pratica.

AUTORE. Redazione