In programmazione al Cinema Marconi di Castelvetrano due prestigiose pellicole che vedono come protagonista Fabrizio Ferracane. Venerdì 18 marzo sarà proiettato il film “LEONORA ADDIO” di Paolo Taviani, venerdì 25 marzo sarà la volta di “UNA FEMMINA” di Francesco Costabile. Entrambi gli appuntamenti sono previsti alle ore 21.00.

Agli eventi cinematografici, organizzati in collaborazione con la FIDAPA, sarà presente anche l’attore castelvetranese che a gennaio ha presto parte del prestigioso Festival del Cinema di Berlino come protagonista del film di Taviani, unico film italiano in concorso.

Le proiezioni sono aperte a tutti coloro che avranno il piacere di assistere alla visione del film e di incontrare Fabrizio, il cui successo artistico non può che generare vanto e orgoglio non solo in chi ama il cinema ma anche in chi apprezza il grande talento, ormai riconosciuto a tutti i livelli sia nazionale che internazionale, del giovane artista.

Agli eventi ci sarà anche la partecipazione attiva degli abbonati alla tradizionale rassegna che da oltre 30 anni si tiene al Cinema Marconi e che si pregerà ancora una volta di un nuovo appuntamento di spessore culturale ed umano.

AUTORE. Redazione