ASCOLTA L'ARTICOLO

Un cambio di settore con un nuovo dirigente e l’avvio all’Ufficio dei servizi cimiteriali di due dipendenti che stanno facendo affiancamento con gli uscenti. C’è questo alla base del ritardo nelle tumulazioni che si è registrato presso il cimitero comunale di Castelvetrano. Sono più di venti le bare che sono in attesa di sepoltura: la tumulazione avviene dopo che viene esperito l’intero iter amministrativo da parte del Comune. C’è la verifica del diritto di concessione, poi il pagamento di una tassa e, infine, si ottiene il nullaosta per la sepoltura. Sino a qualche mese fa erano due dipendenti della Direzione organizzativa guidata dall’architetto Vincenzo Barresi a occuparsene, ora i Servizi cimiteriali sono rientrati nell’ambito della Direzione organizzativa guidata da Maria Morici. Quindi altri dipendenti si occuperanno dell’iter. Già domattina il Segretario comunale ha convocato una riunione in Comune per affrontare la questione.

AUTORE. Redazione