ASCOLTA L'ARTICOLO

Nell’incantevole cornice delle Scuderie del Castello Grifeo di Partanna, alle ore 16:30 di venerdì 2 giugno si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso di fotografia estemporanea dal titolo “ScattArte: il Belice tra paesaggi e monumenti”, bandito dal Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte. Lo scopo perseguito era quello di far conoscere, attraverso l’estro dell’autore fotografico, elementi peculiari, monumentali e paesaggistici, caratterizzanti il nostro territorio, al fine valorizzarlo in ogni suo aspetto e di coglierne il fascino inedito.

Ancora una volta gli alunni dell’I.C. Capuana-Pardo hanno accolto la sfida, partecipando al Concorso e inviando scatti davvero originali, che hanno permesso loro di conseguire l’ennesimo successo.

Le congratulazioni del nostro Istituto vanno a tutti gli studenti che hanno partecipato e, in particolare, a Gabriele Cannova e Sara Pizzitola, classificatisi rispettivamente al primo e al secondo posto. Un plauso va inoltre agli alunni della classe 5^A del plesso N.Atria, Antonio Giambalvo, Asia Gervasi, Mattia Savarino e alle insegnanti che li hanno accompagnati nel percorso, Betty Ciaravolo e Adriana D’Incerto.

AUTORE. Redazione