L’associazione “David Carelli OdV” donerà all’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano un defibrillatore. Lo strumento salvavita verrà installato presso il plesso “Capuana”. La decisione di donare il defibrillatore è stata di Leonardo Carelli, papà di David, il giovane che è morto a 19 anni nel 2013 a causa di un arresto cardiorespiratorio per shock anafilattico causato da una banale allergia a un analgesico. «Questo dispositivo – spiega il dirigente scolastico Vania Stallone – non solo aggiunge un livello di sicurezza vitale alla scuola ma serve anche come un potente simbolo di comunità, mostrando quanto sia forte il legame tra la scuola e il territorio».

AUTORE. Redazione