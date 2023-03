ASCOLTA L'ARTICOLO

In occasione del “Safer Internet Day”, la Giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita dalla Commissione Europea, l’Istituto Comprensivo Capuana-Pardo ha coinvolto gli studenti della scuola Primaria e della Secondaria di I grado in alcune iniziative volte a sensibilizzare i giovani ad un uso consapevole della rete, attraverso momenti di riflessione guidata e di dialogo. Ma di che cosa si tratta? Il Safer Internet Day (SID) è un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio. Il fine è quello di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Le attività sono finalizzate a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro, per tal motivo esso è il momento giusto per parlare, confrontarsi, discutere ed approfondire dubbi e conoscenze che possano educare tutti noi all’uso consapevole di internet e degli strumenti digitali.

Il calendario degli eventi è stato ricco e molto interessante e le attività che hanno coinvolto gli studenti si sono svolte durante tutto il mese di febbraio.

Inoltre gli alunni delle classi IIA, IIE, IIG della secondaria “Pardo”, i quali si sono formati nell’ambito dei progetti sulla sicurezza in rete “Ri_medi@ 8.0” e “Azioni contro il cyberbullismo”, guidati dal Sociologo Francesco Lucido e da alcuni docenti del team per la prevenzione del bullismo on line, hanno svolto attività di peer to peer a favore dei genitori del nostro Istituto e degli studenti di tutte le classi prime della scuola Secondaria e delle classi quarte della scuola Primaria di tutti i plessi.

Le attività formative hanno avuto come obiettivo precipuo la prevenzione al cyberbullismo, che richiede un’attenzione particolare nel formare gli studenti, i quali, attraverso lo sviluppo del pensiero critico, imparano ad utilizzare gli strumenti informatici con consapevolezza e ad evitare, in tal modo, eventuali rischi ad essi connessi. Lo sviluppo delle competenze digitali, permette agli studenti di accrescere il proprio background culturale spendibile in ogni campo del sapere, nell’ottica di un apprendimento permanente ed attivare canali di socialità positivi in un periodo così complesso come quello pandemico.

AUTORE. Redazione