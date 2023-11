Le classi dell’istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano hanno aderito Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza . Nel rispetto dei valori fondamentali di pace, uguaglianza, inclusione, rispetto, partecipazione e cittadinanza dei più giovani, ogni classe ha preso parte a un’attività significativa. Gli aquiloni, con le loro colorate ali di carta, sono diventati il veicolo simbolico attraverso il quale è stata rappresentata la libertà e, al contempo, sono diventati il simbolo tangibile dei diritti negati. Il significato profondo di questa iniziativa è stato enfatizzato attraverso un toccante momento di silenzio assordante. Un minuto di pausa solenne dedicato alla memoria di Giulia Cecchettin, un’occasione per riflettere sulla fragilità della vita e sottolineare l’importanza di perseguire il diritto fondamentale alla vita, alla bellezza, alla felicità e alla libertà per ciascun individuo.

La scuola, come luogo di cultura e di educazione, è stata riconosciuta come il terreno fertile per la costruzione di coscienze critiche e libere. Un luogo deputato al rispetto e all’uguaglianza, dove il messaggio dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza è stato trasmesso in modo tangibile attraverso l’arte degli aquiloni, dei lavori di tutti i bambini e ragazzi, e attraverso l’intervento della dirigente Vania Stallone. Erano presenti, tra gli altri Antonio Barone (responsabile provinciale scuola Unicef), Salvatore Monteleone (Lions club), Giusy Cavarretta (assessore comunale).