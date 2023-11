Mercoledì 25 settembre attraverso un laboratorio artistico-creativo gli alunni della scuola Luigi Capuana dell’ I.C “Capuana-Pardo” hanno avuto la possibilità di recuperare la memoria di una delle tradizioni storico-culturali tipiche della nostra terra, in occasione della festa di Ognissanti e della commemorazione dei defunti e di sviluppare il senso di appartenenza al territorio e alla propria cultura. I bambini hanno ripercorso una delle tradizioni più belle del nostro paese, la realizzazione della Frutta Martorana accompagnata da un momento teorico di racconto delle sue origini.

Nella seconda parte del laboratorio hanno conosciuto gli ingredienti , e poi si sono subito messi all’opera, manipolando l’impasto e assaggiandolo e realizzando con le loro piccole manine le castagne; in seguito dopo aver fatto asciugare le castagne di frutta marturana i bambini le hanno dipinte e infine sono state confezionate come dono per le loro famiglie. Oltre ad impegnare i bambini sotto l’aspetto ludico, creativo e sensitivo, il laboratorio ha permesso di riconoscere al cibo il suo valore affettivo e culturale. L’attività di manipolazione risponde a molti bisogni dei bambini, stimola la loro creatività, sviluppa competenze sensoriali, motorie, cognitive ed espressive, favorisce la coordinazione oculo-manuale e sviluppa la manualità

Decine di manine intente ad impastare modellare e colorare le loro “castagne”di pasta di mandorle, un’occasione di festa in cui hanno potuto sperimentare la manualità insieme alle maestre che hanno condotto giornate fatte di scoperta per i bambini che entusiasti hanno accolto l’iniziativa cospargendo i loro vestiti di farine e colori. L’attività è stata un’occasione di condivisione e meraviglia per i bambini, il gioco, la scoperta, la condivisione, l’autonomia nella realizzazione del progetto, ha dato vita ad un momento estremamente formativo per le menti dei nostri bambini che orgogliosi hanno portato a casa un tassello di ricordi da inserire nel loro bagaglio di futuri adulti.

AUTORE. Patrizia Vivona