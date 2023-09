Domenica 3 settembre, dalle ore 16, presso il campo sportivo “Peppino Impastato” di Partanna, si svolgerà la “Giornata dello sport”, evento sportivo non agonistico organizzato dal Comune di Partanna, in collaborazione con le associazioni sportive partannesi. La giornata ha come obiettivo la promozione della pratica sportiva e il riconoscimento del ruolo che lo sport svolge nelle comunità e nella vita dei cittadini, anche per il progresso sociale.

Alle 17 l’avvio delle attività. Nell’ambito della manifestazione spazio all’incontro sul tema “Disabilità e sport: un ponte per l’inclusione”, con gli interventi, tra gli altri, di Giuseppe Sanfilippo (presidente Asd “Leoni Sicani Onlus”di Santa Margherita Belice) che parlerà di un modello vincente di integrazione e di Vito Caronna con il suo “viaggio inclusivo”. A seguire, la presentazione delle associazioni sportive locali e degli atleti che si sono distinti nella stagione 2022/2023.