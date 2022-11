Torna questo weekend Sposami, la grande esposizione dedicata alle nozze organizzata da Assunta Carlino Events & Wedding Planner. Sposami è un evento imperdibile (con ingresso gratuito) per le coppie che stanno programmando e organizzando il proprio matrimonio e offre una vetrina a tutte le realtà professionali che operano nel mondo del wedding.

L’appuntamento per sabato 12 e domenica 13 novembre nella fantastica location del Baglio Borgesati di Salemi. Wedding planner, make-up artist, hair stylist, consulenti d’immagine, fotografi, operatori video, musicisti e tantissime altre figure professionali d’eccellenza prenderanno parte alla fiera dedicata ai futuri sposi che stanno cercando di organizzare al meglio e in ogni dettaglio il loro grande giorno. Ma non è tutto: in occasione di Sposami i partecipanti potranno tentare la sorte e cercare di vincere un buono per un abito da sposa del valore di € 1.500,00 e una crociera per due persone.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dell’evento

