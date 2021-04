I dati aggiornati al 26 marzo 2021 inseriti nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza mostrano 100 segnalazioni di “decesso seguito alla vaccinazione da Covid-19”, per un tasso di 1,1 casi ogni 100mila dosi di vaccino somministrate.

Il dato è contenuto nel III Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19 dell’Aifa. Solo per un caso è stato finora dimostrato il nesso di causalità con la vaccinazione. Nei casi fatali segnalati, si evidenzia nel rapporto, sono 76 per il vaccino Pfizer-Comirnaty (tasso su 100mila dosi 1,1), 12 per il vaccino Moderna (tasso 2,8), 12 per il vaccino AstraZeneca (tasso 0,7).

Il 53,9% dei casi di decesso segnalati, si legge nel rapporto dell’Aifa, riguarda donne e il 42,2% uomini (l’informazione sul sesso non è presente nel 3,9%dei casi). L’età media è di 81,4 anni (in un range di 32-104 anni) e l’80% dei casi si è verificato in persone di età superiore ai 75anni.

Quanto ai casi segnalati per ogni singolo vaccino anti-Covid in uso in Italia (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), la distribuzione per tipologia di vaccino “dipende in parte dal diverso numero di dosi somministrate per i vari vaccini nelle varie fasce d’età”. Il tempo tra la somministrazione del vaccino e il decesso varia da due ore fino ad un massimo di 28 giorni.

In 74 casi il decesso è avvenuto dopo la prima dose, in 25 casi dopo la seconda. Non sono segnalati decessi a seguito di shock anafilattico o reazioni allergiche importanti, mentre spesso sono riportati eventi cardiovascolari in pazienti con storia clinica di patologie pregresse o fattori di rischio cardiovascolari. Sono stati, inoltre, segnalati casi fatali collegati alla problematica trombo-embolica.

Le valutazioni dei casi corredati di informazioni dettagliate e complete, precisa l’Aifa, “suggeriscono l’assenza di responsabilità del vaccino nella maggior parte di questi, in quanto si tratta spesso di soggetti con patologie intercorrenti o pregresse. Di conseguenza, sia la valutazione della causa di morte che l’attribuzione del nesso di causalità risultano complesse”.

fonte. rainews.it