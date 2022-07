Nel bel mezzo della campagna irrigua rimane piena di difficoltà la questione legata all’approvvigionamento idrico da parte degli agricoltori. Il caldo torrido di queste settimane sta mettendo a rischio il raccolto ma a complicare la questione ci sono le difficoltà degli invasi non collaudati e quelle dei Consorzi di bonifica con le reti di distribuzione oramai obsolete. Sulla diga Trinità attualmente sono in corso i lavori per il ripristino delle centrali di pompaggio, dove, settimane fa, sono stati rubati i fili elettrici. Al tempo stesso si sta lavorando per l’interconnessione con gli invasi della diga Gargia e così aumentare la quota di acqua per potere servire l’intero comprensorio.