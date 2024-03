Che l’acqua della diga Trinità di Castelvetrano si butti a mare è stato definito il risultato di una «gestione terrificante e imbarazzante». Le parole sono dell’eurodeputato Dino Giarrusso, ex iena, che in un videomessaggio sui social ha voluto esprimere vicinanza agli agricoltori che stamattina hanno improvvisato un sit-in alla diga Trinità. Attualmente l’acqua oltre il livello autorizzato viene sversata in mare e gli agricoltori, senza poter far nulla, la vedono scorrere sul letto del fiume Delìa che sfocia a Mazara del Vallo. La questione è oramai nota: gli invasi in Sicilia necessitano di manutenzione immediata, di collaudi e, in mancanza di questi, attualmente l’acqua si butta a mare. «Chiederemo al più presto un incontro con il neo commissario per l’emergenza siccità in Sicilia Dario Cartabellotta. Non possiamo che esprimere preoccupazione dopo la riunione di oggi fra le segreterie provinciali di Flai Cgil e Uila Uil e una folta delegazione di lavoratori impiegati nelle aziende agricole del territorio mazarese», hanno detto i segretari generali di Flai Cgil e Uila Uil Giovanni Di Dia e Leonardo Falco.