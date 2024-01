Arrabbiati ed esasperati, al punto tale che ora chiedono chiarezza e verità. Sono gli agricoltori della Valle del Belìce che lunedì protesteranno per far sentire la loro voce perché la problematica del lago Arancio sta mettendo in ginocchio l’agricoltura della zona. Nel bacino utilizzato dal Consorzio di bonifica per la campagna irrigua, da mesi è presente l’alga rossa che blocca, di fatto, l’utilizzo dell’acqua per irrigare le piante con frutti che possono avere contatto diretto con l’acqua. Sulla questione da mesi indaga l’Asp di Agrigento e l’Arpa, con prelievi periodici per capire l’andamento della contaminazione dell’alga. Al momento, però, la situazione ha messo in ginocchio tutta la maggior parte delle colture della zona, a partire dai carciofi, una delle coltivazioni più diffuse a Menfi. Da qui la protesta. Alle 8 i trattori si raduneranno presso lo stadio di Sciacca, poi sfileranno per le vie cittadine e, proseguendo sulla strada a scorrimento veloce, arriveranno a Menfi. Nella piazza della cittadina si terrà, infine l’assemblea alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni.

AUTORE. Redazione