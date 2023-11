Sono cinque ora i tifosi dello Sciacca indagati dalla procura di Marsala dopo l’aggressione di due domeniche addietro fuori il campo sportivo “Paolo Marino” di Castelvetrano. La misura è stata disposta dal gip del Tribunale di Marsala. Oltre A.B. e N.P., fermati dopo l’aggressione, ora risultano sotto inchiesta anche N.D. e C.C. di 33 anni e C.G. di 22 anni. Le indagini sono state condotte dagli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano. Stando alle accuse gli indagati avrebbero lanciato oggetti contundenti contro alcuni tifosi della Folgore, così come aste di bandiere. Per i cinque è scattata la misura dell’obbligo della firma prima dell’inizio delle partite e qualche minuto prima della fine.